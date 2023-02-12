Тысячам женщин угрожает агрессивная форма рака из-за грудных имплантов

Ирландская фармацевтическая компания Allergan объявила об отзыве текстурированных грудных имплантатов Biocell из-за риска анапластической крупноклеточной лимфомы. Это злокачественное заболевание лимфатической системы.
Несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые женщины до сих пор не знают об опасности имплантов. Хотя их продажа прекращена еще в мае 2019 года. Многие женщины рассказали, что с ними никто не связывался, а об отзыве имплантов они узнали от друзей и знакомых.
Юрист по врачебным ошибкам Ли Дэй представляет интересы более десяти британок, больных раком. Эксперты полагают, что это лишь верхушка айсберга. Заболевших может быть в разы больше, пишет британская газета The Sun.
Анапластическая крупноклеточная лимфома относится к агрессивному классу Т-клеточных лимфом. На четвертой стадии заболевания ремиссия возможна только у 50% пациентов.