Тысячам женщин угрожает агрессивная форма рака из-за грудных имплантов

Несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые женщины до сих пор не знают об опасности имплантов. Хотя их продажа прекращена еще в мае 2019 года. Многие женщины рассказали, что с ними никто не связывался, а об отзыве имплантов они узнали от друзей и знакомых.