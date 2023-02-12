Посол Козлов: Саудовская Аравия не вступает в антироссийскую коалицию Запада

Старания коллективного Запада присоединить Саудовскую Аравию к антироссийской коалиции терпят фиаско. На это указал посол РФ Сергей Козлов.
По его словам, официальный Эр-Рияд выступает за разрешение сложившейся вокруг Киева ситуации политико-дипломатическим путем. В этом случае должны быть приняты во внимание интересы всех сторон конфликта, добавил дипломат.
«Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают...» — объяснил Козлов в интервью РИА Новости.
Ранее посол сделал довольно многообещающий прогноз касательно дальнейших отношений России и Саудовской Аравии. По его мнению, контакты между двумя странами могут выйти на уровень стратегического партнерства.