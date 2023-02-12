Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ «Гвоздика» вместе с расчетом

Армия
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ «Гвоздика» вместе с расчетом

Российские артиллеристы в ходе активной контрбатарейной борьбы уничтожили в районе Херсона самоходную гаубицу «Гвоздика» украинских националистов.

Вражеское орудие было поражено вместе с расчетом около села Ингулец, при этом был ликвидирован боекомплект снарядов, сообщило издание РИА Новости со ссылкой на хорошо информированный военный источник.

«Потери — пять погибших украинских военнослужащих», — уточнил собеседник агентства.

В течение минувших суток бойцами ВС РФ на Херсонском направлении также был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ, сказано в публикации.
Херсонское направление контрбатарейная борьба специальная военная операция на Украине потери всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду