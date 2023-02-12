Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ «Гвоздика» вместе с расчетом

Российские артиллеристы в ходе активной контрбатарейной борьбы уничтожили в районе Херсона самоходную гаубицу «Гвоздика» украинских националистов.
Вражеское орудие было поражено вместе с расчетом около села Ингулец, при этом был ликвидирован боекомплект снарядов, сообщило издание РИА Новости со ссылкой на хорошо информированный военный источник.
«Потери — пять погибших украинских военнослужащих», — уточнил собеседник агентства.
В течение минувших суток бойцами ВС РФ на Херсонском направлении также был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ, сказано в публикации.