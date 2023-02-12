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Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Политика
Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Американский президент Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление, которое стало поводом для обсуждений у его политических оппонентов, передает телеканал Fox News.

Во время встречи с руководителями регионов глава Белого дома сказал, что не может привыкнуть к занимаемой должности. По его словам, фраза «президент Соединенных Штатов» буквально сбивает его с толку.

«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"» — сказал Байден, изрядно удивив присутствующих.

Лидер фонда «Молодая Америка» Бретт Изелл в свою очередь отметил, что сейчас все задаются этим вопросом.

«Каждый день для Джо — новый день», — подчеркнул он.

Республиканец Джейк Шнейдер написал в соцсети, что этот вопрос не дает ему покоя последние несколько лет.

«Я тоже, Джо», — подчеркнул колумнист The Washington Examiner Йен Хаворт.

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом США.
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