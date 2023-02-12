Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Американский президент Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление, которое стало поводом для обсуждений у его политических оппонентов, передает телеканал Fox News.
Во время встречи с руководителями регионов глава Белого дома сказал, что не может привыкнуть к занимаемой должности. По его словам, фраза «президент Соединенных Штатов» буквально сбивает его с толку.
«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"» — сказал Байден, изрядно удивив присутствующих.
Лидер фонда «Молодая Америка» Бретт Изелл в свою очередь отметил, что сейчас все задаются этим вопросом.
«Каждый день для Джо — новый день», — подчеркнул он.
Республиканец Джейк Шнейдер написал в соцсети, что этот вопрос не дает ему покоя последние несколько лет.
«Я тоже, Джо», — подчеркнул колумнист The Washington Examiner Йен Хаворт.
Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом США.