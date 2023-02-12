Юлия Савичева призналась, что однажды ушла от мужа после ссоры

Финалистка «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева рассказала о кризисах в браке с композитором Александром Аршиновым. Певица призналась, что однажды ушла от супруга после ссоры.
Артистка и музыкант скоро отметят десятую годовщину свадьбы. Однако без трудных моментов в их паре не обошлось.
«Однажды, в одну из ссор, я собрала вещи и ушла. Жила какой-то период времени отдельно», — поделилась исполнительница в интервью kp.ru.
Савичева отметила, что очень жалела об этом поступке. Певица, по ее словам, была счастлива, когда муж пересилил себя и приехал к ней мириться. Аршинов сказал жене, что они все равно не смогут друг без друга, поэтому им нужно беречь отношения и не повторять таких ошибок.
Со временем они с супругом узнали друг друга по-новому, рассказала артистка. По мнению исполнительницы, в семейных отношениях главное — диалог. Если разговаривать друг с другом и стремиться понять партнера, кризисов будет меньше, уверена знаменитость.
Савичева и ее муж воспитывают дочь Анну, которой исполнилось пять лет в прошлом году. Певица призналась, что иногда бывает слишком доброй с девочкой и многое ей позволяет, сообщает телеканал «360». Артистка боится, что вседозволенность может сыграть злую шутку в поведении и мировоззрении ребенка.