Юлия Савичева призналась, что однажды ушла от мужа после ссоры

Савичева отметила, что очень жалела об этом поступке. Певица, по ее словам, была счастлива, когда муж пересилил себя и приехал к ней мириться. Аршинов сказал жене, что они все равно не смогут друг без друга, поэтому им нужно беречь отношения и не повторять таких ошибок.