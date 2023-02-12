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В Турции 34 члена волейбольной команды стали жертвами мощного землетрясения

Происшествия
В Турции 34 члена волейбольной команды стали жертвами мощного землетрясения

В Адыямане 34 члена волейбольной команды турок-киприотов получили смертельные травмы при сокрушительном землетрясении. Тела погибших обнаружили в отеле города. Поиски еще одного участника продолжаются. Об этом сообщает газета «Катимерини».

Напомним, стихийное бедствие унесло жизни более 24 тысяч граждан в десяти провинциях страны. Специалисты продолжают разбирать завалы зданий. На помощь пришли сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения.

Ранее в Турции российские спасатели извлекли из-под обломков мальчика, который находился там 119 часов. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, передает URA.RU.
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