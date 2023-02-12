В Турции 34 члена волейбольной команды стали жертвами мощного землетрясения

В Адыямане 34 члена волейбольной команды турок-киприотов получили смертельные травмы при сокрушительном землетрясении. Тела погибших обнаружили в отеле города. Поиски еще одного участника продолжаются. Об этом сообщает газета «Катимерини».
Напомним, стихийное бедствие унесло жизни более 24 тысяч граждан в десяти провинциях страны. Специалисты продолжают разбирать завалы зданий. На помощь пришли сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения.
Ранее в Турции российские спасатели извлекли из-под обломков мальчика, который находился там 119 часов. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, передает URA.RU.