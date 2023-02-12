Эксперт Кожухова ожидает ослабления рубля к весне на фоне роста дефицита бюджета

По ее словам, с одной стороны, власти сейчас ведут активную работу по восполнению дефицита бюджета России после невысоких данных за январь. В частности, рассматривается привязка налогов в нефтяной отрасли к другим сортам сырья вместо значительно подешевевшей марки Urals. Также предлагается ввести добровольные взносы для крупных компаний, получивших сверхприбыль в 2022 году.