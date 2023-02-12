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Эксперт Кожухова ожидает ослабления рубля к весне на фоне роста дефицита бюджета

Экономика
Эксперт Кожухова ожидает ослабления рубля к весне на фоне роста дефицита бюджета

Весной рубль, скорее всего, незначительно ослабнет к доллару, евро и юаню на фоне роста дефицита государственного бюджета, неопределенности с поступлениями от продажи нефти и общего состояния российской экономики, поделилась прогнозом с агентством «Прайм» аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, с одной стороны, власти сейчас ведут активную работу по восполнению дефицита бюджета России после невысоких данных за январь. В частности, рассматривается привязка налогов в нефтяной отрасли к другим сортам сырья вместо значительно подешевевшей марки Urals. Также предлагается ввести добровольные взносы для крупных компаний, получивших сверхприбыль в 2022 году.

С другой стороны, как минимум до середины апреля будет сохраняться общая экономическая неопределенность. Кроме того, рынок продолжит оценивать эффект от действия введенных эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС и потолка цен, пояснила Кожухова.
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