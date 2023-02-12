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Улицу в Мариуполе предложили назвать в честь российского офицера

Общество
Улицу в Мариуполе предложили назвать в честь российского офицера

Улицу в новом микрорайоне Мариуполя предложили назвать в честь российского морского офицера, капитана второго ранга Александра Боброва, который погиб при разминировании местного порта в мае, сообщил мэр города Олег Моргун.

Четверо моряков под командованием Боброва геройски погибли в Мариуполе, когда обезвреживали порт. В память о них в июле уже открыли мемориальную доску.

«Саперы Российской Федерации делали возможное и невозможное, даже ценой своей жизни... Руководители Черноморского флота обращались к нам, чтобы назвать именем командира улицу в Мариуполе», — рассказал Моргун журналистам.

Строительство новых микрорайонов активно ведется в Мариуполе на месте разрушенных во время боевых действий домов. Местные жители говорят, что Украина за 30 лет не смогла сделать для них столько, сколько Россия примерно за полгода.
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