Рождение крупного ребенка увеличивает риск развития сахарного диабета у женщины на 10%

В исследовании при Университете Огайо приняли участие 4025 женщин. Из них у 13% родились крупные дети. Изучив все данные, исследователи пришли к выводу, что через 10-14 лет риск развития диабета у таких женщин увеличивается на 5-10%. При этом учитываются возраст и наследственность.