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Рождение крупного ребенка увеличивает риск развития сахарного диабета у женщины на 10%

Общество
Рождение крупного ребенка увеличивает риск развития сахарного диабета у женщины на 10%

Что повышает риск развития сахарного диабета у женщин, выяснили американские ученые из Университета Огайо.

Это заболевание угрожает не всем мамам, отмечает American Journal of Obstetrics & Gynecology. В группу риска входят женщины, родившие крупных детей. Диабет во время беременности (гестационный) способствует развитию сахарного диабета второй степени в более зрелом возрасте.

В исследовании при Университете Огайо приняли участие 4025 женщин. Из них у 13% родились крупные дети. Изучив все данные, исследователи пришли к выводу, что через 10-14 лет риск развития диабета у таких женщин увеличивается на 5-10%. При этом учитываются возраст и наследственность.

Что касается самих детей, с возрастом у них могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. В их числе ожирение и сахарный диабет второго типа.
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