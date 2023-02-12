Рождение крупного ребенка увеличивает риск развития сахарного диабета у женщины на 10%

Что повышает риск развития сахарного диабета у женщин, выяснили американские ученые из Университета Огайо.
Это заболевание угрожает не всем мамам, отмечает American Journal of Obstetrics & Gynecology. В группу риска входят женщины, родившие крупных детей. Диабет во время беременности (гестационный) способствует развитию сахарного диабета второй степени в более зрелом возрасте.
В исследовании при Университете Огайо приняли участие 4025 женщин. Из них у 13% родились крупные дети. Изучив все данные, исследователи пришли к выводу, что через 10-14 лет риск развития диабета у таких женщин увеличивается на 5-10%. При этом учитываются возраст и наследственность.
Что касается самих детей, с возрастом у них могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. В их числе ожирение и сахарный диабет второго типа.