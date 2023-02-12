The Observer: консерваторы и лейбористы Британии провели тайную встречу по теме Brexit

Лейбористская оппозиция и члены Консервативной партии Великобритании провели тайную чрезвычайную встречу. Об этом говорится в статье британского издания The Observer.
По информации журналистов, темой переговоров стали последствия Brexit, а также пути сближения Лондона с Европейским союзом, но не объединение сторон. На встрече присутствовали как сторонники, так и противники выхода королевства из ЕС.
Издание подчеркивает, что в рамках переговоров политики отметили торможение роста страны и подавление потенциала Британии из-за процедуры Brexit.
Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак начал работать над восстановлением сотрудничества с ЕС.