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The Observer: консерваторы и лейбористы Британии провели тайную встречу по теме Brexit

Политика
The Observer: консерваторы и лейбористы Британии провели тайную встречу по теме Brexit

Лейбористская оппозиция и члены Консервативной партии Великобритании провели тайную чрезвычайную встречу. Об этом говорится в статье британского издания The Observer.

По информации журналистов, темой переговоров стали последствия Brexit, а также пути сближения Лондона с Европейским союзом, но не объединение сторон. На встрече присутствовали как сторонники, так и противники выхода королевства из ЕС.

Издание подчеркивает, что в рамках переговоров политики отметили торможение роста страны и подавление потенциала Британии из-за процедуры Brexit.

Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак начал работать над восстановлением сотрудничества с ЕС.
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