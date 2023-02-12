Депутат Европарламента Бек выявил основной мотив диверсии на «Северных потоках»

США пошли на подрывы «Северного потока» и «Северного потока — 2», чтобы свести на нет контакты России и Германии. С таким заявлением выступил депутат Европарламента Гуннар Бек.
Речь идет об экономическом сотрудничестве официальных Москвы и Берлина, которое не нравилось Вашингтону по стратегическим причинам. На этом фоне евродепутат предположил, что открытое расследование инцидента не представляет интереса для коллективного Запада.
«У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и, в конце концов, Германия подчинилась», — выявил основной мотив Бек, общаясь с корреспондентом «Известий».
Ранее журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что Белый дом несет ответственность за диверсию на «Северных потоках». По его версии, взрывчатую установку подложили американские водолазы, а норвежские специалисты привели ее в действие.