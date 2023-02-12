Минтруд подготовил новый механизм погашения долгов перед работниками предприятий-банкротов

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что долги перед персоналом, связанные с состоянием банкротства организаций, в среднем составляют около 30%. Вернуть деньги людям достаточно непросто из-за продолжительного характера процедуры банкротства, обесценивающего долг из-за инфляции. К тому же вырученных часто не хватает.