Минтруд подготовил новый механизм погашения долгов перед работниками предприятий-банкротов

Минтруд в доработанном законопроекте прописал новый механизм погашения долгов по зарплате перед работниками обанкротившихся предприятий, сообщает «Российская газета».
Речь идет о выплатах задолженности за последние три месяца из средств федерального бюджета, причем сумма не должна превышать трех среднемесячных зарплат по региону. Источником финансирования станут штрафы, поступающие в казну от нарушителей в сфере трудового законодательства.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что долги перед персоналом, связанные с состоянием банкротства организаций, в среднем составляют около 30%. Вернуть деньги людям достаточно непросто из-за продолжительного характера процедуры банкротства, обесценивающего долг из-за инфляции. К тому же вырученных часто не хватает.
Законопроект Минтруда сейчас находится на рассмотрении в Российской трехсторонней комиссии.