МЧС РФ: порядка 1 тыс. детей ежегодно выпадают из открытых окон квартир

В России около 1 тыс. детей ежегодно выпадают из открытых окон квартир. При этом более 100 таких инцидентов приводят к трагическим последствиям. Об этом сообщили в МЧС РФ.
В большинстве случаев несовершеннолетние принимают москитные сетки за барьер и опираются на них. Однако конструкция не способна выдержать такой вес. Представители ведомства призвали не оставлять детей без присмотра.
Так, в Челябинской области дошкольница сорвалась с высоты четвертого этажа. Девочку госпитализировали, передает URA.RU.