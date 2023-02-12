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МЧС РФ: порядка 1 тыс. детей ежегодно выпадают из открытых окон квартир

Происшествия
МЧС РФ: порядка 1 тыс. детей ежегодно выпадают из открытых окон квартир

В России около 1 тыс. детей ежегодно выпадают из открытых окон квартир. При этом более 100 таких инцидентов приводят к трагическим последствиям. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В большинстве случаев несовершеннолетние принимают москитные сетки за барьер и опираются на них. Однако конструкция не способна выдержать такой вес. Представители ведомства призвали не оставлять детей без присмотра.

Так, в Челябинской области дошкольница сорвалась с высоты четвертого этажа. Девочку госпитализировали, передает URA.RU.
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