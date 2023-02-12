Украинский президент Владимир Зеленский признался в том, что он не собирался выполнять минские договоренности. Именно это и определило дальнейшую судьбу Киева.
В материале РИА Новости сказано, что Зеленский долго не признавался, в отличие от других западных лидеров. Недавно бывший президент Франции Франсуа Олланд сказал, что Минские соглашения использовались для усиления Украины.
Обозреватель Давид Нармания отметил, что Зеленский показал недоговороспособность киевского режима. Это может свидетельствовать о том, что конфликт на Украине не получится урегулировать дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.