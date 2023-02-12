Депутат Госдумы Жуков призвал чиновников не покидать Родину в период СВО

С такой точкой зрения согласны многие депутаты Государственной думы. В разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей собеседники отмечают, что все патриотически настроенные люди прекрасно понимают, что в настоящее время необходимо не разъезжать по чужим странам, а быть с Родиной. Кроме того, по мнению парламентариев, оказавшись за рубежом, многие чиновники рискуют стать жертвами провокаций западных или украинских спецслужб.