Депутат Госдумы Жуков призвал чиновников не покидать Родину в период СВО

Поездки за рубеж с целью отдыха в настоящее время стоит прекратить, поскольку необходимо учитывать актуальные события в мире и в нашей стране. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Александр Жуков.
В Сети продолжает набирать популярность инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых и демонстрировать элементы роскоши. Как отмечает бизнесмен, такие действия государственных служащих могут привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
С такой точкой зрения согласны многие депутаты Государственной думы. В разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей собеседники отмечают, что все патриотически настроенные люди прекрасно понимают, что в настоящее время необходимо не разъезжать по чужим странам, а быть с Родиной. Кроме того, по мнению парламентариев, оказавшись за рубежом, многие чиновники рискуют стать жертвами провокаций западных или украинских спецслужб.
Этой же точки зрения придерживается и депутат Госдумы Александр Жуков. В беседе с ФАН он подчеркнул, что озвученная Евгением Пригожиным инициатива представляет собой абсолютно своевременную меру.
«Считаю правильным не ездить отдыхать за границу в период СВО», — заявил народный избранник.
Как отмечают многие парламентарии, отказ от поездок на чужбину также окажет благоприятное воздействие на туристическую отрасль внутри нашей страны. По их словам, тратить деньги нужно именно внутри РФ, чтобы они работали на пользу экономики нашего государства.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с ФАН поддержал инициативу Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать на отдых за границу в период СВО. По словам собеседника, в России хватает прекрасных мест, где можно провести отпуск.