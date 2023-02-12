Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиянка приехала в Китай и обомлела от увиденного в местном отеле

Общество
Россиянка приехала в Китай и обомлела от увиденного в местном отеле

Жительница Приморья приехала в Китай по бизнес-визе и заселилась в местный отель, чтобы проверить уровень сервиса. Результат поразил путешественницу.

Девушка отправилась в приграничный город Хуньчунь. Там располагался отель для российских туристов стоимостью проживания чуть менее 1,7 тыс. рублей в сутки.

Обстановка в гостинице превзошла все ожидания. Несмотря на такую стоимость размещения, номера были идеально чистыми и свежими. Туристам даже предоставляли завтрак, передает PRIMPRESS.

Предполагается, что отдых в Китае скоро вновь станет доступен для россиян. Для этого потребуется лишь отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19.
отдых китай путешествия туризм жительница приморья отель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду