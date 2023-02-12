В Петербурге минувшей ночью зафиксировали самую низкую температуру с начала февраля

Жители Санкт-Петербурга пережили самую морозную ночь с начала февраля, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Столбики термометров в Северной столице к 06:00 утра 12 февраля опустились до −10,2 градуса, что стало самой низкой температурой с начала месяца. Кроме того, таких морозов в городе на наблюдалось с конца первой декады января.
«И это при том, что максимум вчерашнего дня был в зоне положительных температур — +0,1 градуса, и уже поздним вечером сегодня в город на Неве вновь вернутся оттепели. Вот такие "температурные качели"», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Подобные перепады, когда на смену оттепелям приходят морозы, приводят к образования опасной наледи на дорогах, что повышает риск травм и ДТП. Ситуацию на дорогах осложняет плохая расчистка улиц, однако команда губернатора Александра Беглова по-прежнему игнорирует проблему.