Обозреватель Коц: в НАТО обсуждают новые шаги по эскалации конфликта на Украине

В Североатлантическом альянсе готовят новые шаги по эскалации конфликта на Украине. После дискуссии о поставках танков для ВСУ правительства европейских стран обсуждают вопрос о передаче Киеву истребителей. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
Он обратил внимание, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию премьер-министр Риши Сунак заявил, что весной начнется подготовка украинских пилотов. В то же время в Лондоне заявляют, что в ближайшее время не будут передавать Украине истребители.
Правительство Нидерландов выразило готовность поставить Киеву несколько истребителей F-16AM, если эту сделку одобрит руководство Евросоюза. Ближайший союзник Украины Польша заявила, что не стоит торопиться с передачей ВСУ истребителей.
Во Франции призывают взвесить все «за» и «против» прежде чем принимать решение о поставках боевых самолетов на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключает передачу истребителей Киеву. Президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не получит F-16. Однако Коц напоминает, что год назад в Вашингтоне также заявляли о поставках для ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет.
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ требуется порядка 180 истребителей F-16, чтобы переломить ситуацию в зоне боевых действий. По мнению обозревателя РИА Новости, подготовить такое количество украинских пилотов прости физически невозможно.