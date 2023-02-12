Обозреватель Коц: в НАТО обсуждают новые шаги по эскалации конфликта на Украине

Во Франции призывают взвесить все «за» и «против» прежде чем принимать решение о поставках боевых самолетов на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключает передачу истребителей Киеву. Президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не получит F-16. Однако Коц напоминает, что год назад в Вашингтоне также заявляли о поставках для ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет.