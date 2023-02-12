Орлову и ее новорожденную дочь отпустили домой из роддома

Экс-солистку «Блестящих» и телеведущую Ольгу Орлову выписали из роддома. Знаменитость сообщила, что их с дочерью отпустили домой.
Певица опубликовала в соцсетях фото, сделанное в салоне автомобиля. В кадр попал розовый конвертик малышки, но лицо новорожденной дочери Орлова не показала.
«Едем домой», — лаконично подписала снимок бывшая солистка «Блестящих».
Напомним, дочь телеведущей появилась на свет 6 февраля. Девочку назвали Анной. После родов 45-летняя артистка жаловалась на плохое самочувствие, но отмечала, что с малышкой все в порядке.
Орлова родила дочь от второго мужа — бизнесмена, которого она предпочитает не показывать публике. У певицы также есть уже взрослый сын Артем от первого брака.
Новость о беременности знаменитости спровоцировала скандал. Из-за возраста телеведущей многие заподозрили, что она пользуется услугами суррогатной матери и лишь имитирует интересное положение. Орлова опровергала подобные слухи.