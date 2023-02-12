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Три человека пострадали при столкновении Mercedes со столбом на Боровском шоссе в Москве

Происшествия
Три человека пострадали при столкновении Mercedes со столбом на Боровском шоссе в Москве

Серьезная авария произошла на Боровском шоссе в Москве. Иномарка Mercedes на большой скорости протаранила столб, сообщил канал РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения скоростного ограничения. Машину после удара разломило на две части. Травмы получили предполагаемый виновник и два пассажира.

Ранее в Краснодарском крае водитель рейсового автобуса потерял контроль над управлением. Транспортное средство протаранило бетонное ограждение, сообщил канал RT.
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