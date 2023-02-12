Зеленский: дух Украины вызывает страх у некоторых мировых лидеров

Некоторые мировые лидеры испытывают страх из-за украинского духа. Такое мнение выразил президент страны Владимир Зеленский.
Глава государства выступил во время инвестиционного саммита. По его словам, среди мировых лидеров есть пессимисты. Они считают, что Украине потребуется около 10 лет для вступления в Евросоюз.
«Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии», – сказал Зеленский на мероприятии, которые организовал банк JP Morgan.
Политик добавил, что Киев нуждается в гарантиях безопасности. В качестве варианта он предложил членство Украины в НАТО.
Ранее Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом. В ходе мероприятия он призвал гарантировать Украине членство в ЕС.