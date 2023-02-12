Россиян предупредили, в каких странах может быть опасно оставлять чаевые

Запрет на чаевые действует в китайских ресторанах. Если хочется поблагодарить официанта или повара, то лучше сделать это словами или с помощью записки. Однако таксисты, гиды и носильщики в КНР постепенно меняют свое отношение к денежным вознаграждениям.