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Россиян предупредили, в каких странах может быть опасно оставлять чаевые

Общество
Россиян предупредили, в каких странах может быть опасно оставлять чаевые

Каждая страна имеет свои особенности, с которыми туристам лучше всего ознакомиться до путешествия. В связи с этим россиянам рассказали, в каких государствах не принято оставлять чаевые.

Запрет на чаевые действует в китайских ресторанах. Если хочется поблагодарить официанта или повара, то лучше сделать это словами или с помощью записки. Однако таксисты, гиды и носильщики в КНР постепенно меняют свое отношение к денежным вознаграждениям.

Оставленные чаевые в Японии могут быть расценены как навязчивость или грубость. В лучшем случае персонал попытается вернуть деньги как якобы забытую сдачу. Лучше всего искренне поблагодарить японцев за гостеприимство и быть вежливыми.

Жители Новой Зеландии и Австралии также не ожидают от туристов чаевых. А вот в США денежная благодарность в размере 20% от чека является чуть ли не обязательной.
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