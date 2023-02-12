Россиян предупредили, в каких странах может быть опасно оставлять чаевые

Каждая страна имеет свои особенности, с которыми туристам лучше всего ознакомиться до путешествия. В связи с этим россиянам рассказали, в каких государствах не принято оставлять чаевые.
Запрет на чаевые действует в китайских ресторанах. Если хочется поблагодарить официанта или повара, то лучше сделать это словами или с помощью записки. Однако таксисты, гиды и носильщики в КНР постепенно меняют свое отношение к денежным вознаграждениям.
Оставленные чаевые в Японии могут быть расценены как навязчивость или грубость. В лучшем случае персонал попытается вернуть деньги как якобы забытую сдачу. Лучше всего искренне поблагодарить японцев за гостеприимство и быть вежливыми.
Жители Новой Зеландии и Австралии также не ожидают от туристов чаевых. А вот в США денежная благодарность в размере 20% от чека является чуть ли не обязательной.