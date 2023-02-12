Владелец разодравшего девочке лицо питбуля стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Уголовное дело возбудили против хозяина питбуля, изуродовавшего лицо девятилетней девочки в Петербурге, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Накануне бойцовская собака набросилась на школьницу во время прогулки в Красносельском районе. Ребенку провели переливание крови, скоро девочку переведут из реанимации в обычную палату.
По словам владельца питбуля, питомец набросился на школьницу из-за ее громкого крика. Мужчина стал фигурантом дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.