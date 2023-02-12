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Владелец разодравшего девочке лицо питбуля стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Происшествия
Владелец разодравшего девочке лицо питбуля стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Уголовное дело возбудили против хозяина питбуля, изуродовавшего лицо девятилетней девочки в Петербурге, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне бойцовская собака набросилась на школьницу во время прогулки в Красносельском районе. Ребенку провели переливание крови, скоро девочку переведут из реанимации в обычную палату.

По словам владельца питбуля, питомец набросился на школьницу из-за ее громкого крика. Мужчина стал фигурантом дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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