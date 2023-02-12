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The Daily Telegraph: французы захотели репатриации останков Наполеона III

Политика
The Daily Telegraph: французы захотели репатриации останков Наполеона III

Французские политики развязали кампанию по репатриации останков последнего императора Наполеона III, которые сейчас находятся в Британии. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

По словам журналистов, сторонники этой идеи убеждены, что отношение к императору во Франции начало меняться, поэтому он заслуживает погребения на родине. Однако прямые потомки Наполеона III относятся к предложению без энтузиазма.

В то же время председатель сената Роже Каручи призвал местных чиновников обратиться к британским властям с запросом о возвращении останков императора.

«Если французский народ сочтет логичным репатриировать его останки, то так и должно быть», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что по Франции прокатилась волна протестных мероприятий из-за недовольства граждан проектом пенсионной реформы.
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