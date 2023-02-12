Мужчина погиб в провалившейся под лед машине под Саратовом

Выезд на лед закончился трагедией в Саратовской области. На Волге провалилась машина Lada Niva, это произошло возле села Усть-Курдюм.
По предварительным данным, в салоне находились двое граждан. Одному мужчине удалось выбраться, второй мог погибнуть. Водолазы приступили к поискам тела.
Ранее в Ростовской области на реке Грушевка едва не погибли двое мальчиков восьми и десяти лет. Они провалились под лед недалеко от пожарно-спасательной части. Детей оперативно спасли, после чего доставили в больницу, сообщил сайт «360».