Александр Петров обнимался с другой актрисой на глазах у Стаси Милославской

Звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров пришел на светское мероприятие в сопровождении возлюбленной — актрисы Стаси Милославской. При этом на ковровой дорожке он обнимался с другой актрисой.
Петров посетил премьеру мелодрамы «Непослушная», которая состоялась в столичном киноцентре «Октябрь». Актер сыграл в кинокартине одну из главных ролей.
Артист и его избранница позировали перед фотографами, держась за руки. Знаменитые влюбленные мило склоняли головы друг к другу.
Но фотографировался Петров не только с Милославской. Он устроил эмоциональную съемку с партнершей по фильму Анастасией Резник. Актер обнимался с коллегой на глазах у возлюбленной. Соответствующее видео опубликовал «МК».
В «Непослушной», которая выйдет в кинотеатрах 14 февраля, Петров и Резник снимались в пикантных сценах. Мелодраму досрочно окрестили русской версией «50 оттенков серого». Фильм рассказывает об отношениях главы строительной компании и студентки-эколога.