Associated Press: Судан пересмотрел соглашение о размещении в стране базы ВМФ РФ

Власти Судана пересмотрели соглашение о размещении российской военно-морской базы на территории страны, теперь оно ожидает ратификации.
В субботу, 11 февраля, агентство Associated Press передало, что на прошлой неделе Судан посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Военные дали согласие на сделку», — цитирует агентство суданских чиновников.
Теперь соглашение будет ожидать ратификации, для чего необходима реализация подписанного в декабре рамочного договора между военным руководством страны.
О заключении соглашения по размещению базы материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России в Красном море стало известно в декабре 2020 года. В 2021 году генштаб ВС Судана решил пересмотреть договор.