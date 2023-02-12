Неизвестный с ружьем и собакой преследовал школьниц в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный напугал детей. Мужчина с ружьем и собакой преследовал несовершеннолетних. Об этом сообщили местные жители в социальной сети.
По предварительным данным, две девочки возвращались с уроков домой, когда столкнулись с подозрительным гражданином. Увидев школьниц, он побежал за ними. Потерпевшим удалось спрятаться за гаражами.
Позднее мужчину встретила компания мальчиков. Произошла аналогичная ситуация. Напуганные дети пытались остановить проезжающие мимо автомобили, однако никто из водителей не откликнулся. Когда ребята нашли патрульную машину, неизвестный скрылся. Правоохранители проводят проверку.