Верховная рада планирует назначать военных министрами обороны Украины

Украинские депутаты собираются серьезно планируют реформировать законодательство страны, чтобы дать возможность военным становиться во главе министерства обороны. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, представители правящей партии «Слуга народа» уже подготовили соответствующий законопроект. Он предусматривает допустимость назначения профессиональных военнослужащих министрами обороны Украины в условиях военного положения.
Таковое положение было введено киевским режимом в феврале прошлого года и недавно продлено еще на 90 дней.