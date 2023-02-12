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Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в поединке с Волкановски

Спорт
Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в поединке с Волкановски

Россиянин Ислам Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Александром Волкановски и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Главный бой турнира UFC 284, который прошел в австралийском Перте, завершился победой россиянина Ислама Махачева. Спортсмен из РФ выиграл продлившийся все пять раундов поединок с Александром Волкановски раздельным решением судей. Махачев, который в октябре 2022 года стал чемпионом UFC в легкой весовой категории, впервые защитил пояс.

Примечательно, что победа над Волкановски стала для россиянина 12-й подряд в промоушене. Махачев установил рекорд UFC по продолжительности победной серии.
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