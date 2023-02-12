Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в поединке с Волкановски

Главный бой турнира UFC 284, который прошел в австралийском Перте, завершился победой россиянина Ислама Махачева. Спортсмен из РФ выиграл продлившийся все пять раундов поединок с Александром Волкановски раздельным решением судей. Махачев, который в октябре 2022 года стал чемпионом UFC в легкой весовой категории, впервые защитил пояс.