Эксперты объяснили сокращение импорта сигарет в Россию уменьшением потребления

По данным одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), в прошлом году поставки в РФ сигарет и стиков для систем нагревания табака, выпущенных компанией, снизились на 6%, до 64,693 млрд единиц. Российские специалисты назвали такое сокращение обычным.