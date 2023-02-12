Эксперты объяснили сокращение импорта сигарет в Россию уменьшением потребления

Сокращение по итогам 2022 года объема ввоза сигарет и стиков на территорию России может свидетельствовать об уменьшении потребления табачной продукции. Таким мнением поделились опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI), в прошлом году поставки в РФ сигарет и стиков для систем нагревания табака, выпущенных компанией, снизились на 6%, до 64,693 млрд единиц. Российские специалисты назвали такое сокращение обычным.
Как уточнил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов, падение в 2022 году наблюдалось по многим табачным категориям. Это, во-первых, объясняется сокращением реальных доходов населения, а во-вторых, в определенных категориях вырос объем контрабанды и контрафакта.