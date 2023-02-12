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Врач Морозова перечислила условно годные после истечения срока хранения продукты

Общество
Врач Морозова перечислила условно годные после истечения срока хранения продукты

Какие продукты можно употреблять после истечения срока годности, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

Некоторые товары долгое время считаются условно годными. К ним относятся смеси для выпечки, мука и другие сухие продукты. Те товары, которые нуждаются в тепловой обработке, употреблять после истечения срока годности нельзя, отметила Наталья Морозова в интервью RT.

В противном случае есть вероятность развития инфекционных заболеваний и пищевых токсикоинфекций. Не исключено, что человеку впоследствии потребуется госпитализация, разъяснила врач-гастроэнтеролог. Первые признаки интоксикации проявляются в промежутке от двух до 24 часов. В связи с этим человек часто не может точно сказать, чем обусловлено отравление, резюмировала Наталья Морозова.
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