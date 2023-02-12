Врач Морозова перечислила условно годные после истечения срока хранения продукты

Какие продукты можно употреблять после истечения срока годности, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.
Некоторые товары долгое время считаются условно годными. К ним относятся смеси для выпечки, мука и другие сухие продукты. Те товары, которые нуждаются в тепловой обработке, употреблять после истечения срока годности нельзя, отметила Наталья Морозова в интервью RT.
В противном случае есть вероятность развития инфекционных заболеваний и пищевых токсикоинфекций. Не исключено, что человеку впоследствии потребуется госпитализация, разъяснила врач-гастроэнтеролог. Первые признаки интоксикации проявляются в промежутке от двух до 24 часов. В связи с этим человек часто не может точно сказать, чем обусловлено отравление, резюмировала Наталья Морозова.