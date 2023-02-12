Ирина Безрукова вспомнила, как ее мать умерла от тяжелой болезни в 38 лет

Актриса Ирина Безрукова поделилась подробностями о смерти матери. Женщина скончалась от тяжелой болезни в 38 лет.
По словам артистки, у ее матери начались головные боли. После этого выяснилось, что у женщины доброкачественная опухоль головного мозга.
Матери Безруковой сделали операцию, но в те времена такие процедуры делали не так качественно, как сейчас. Сама актриса, с ее слов, в тот момент не очень хорошо понимала, что такое трепанация черепа. После хирургического вмешательства опухоль продолжила расти, поделилась артистка в программе НТВ «Секрет на миллион».
Во время второй операции врачи допустили ошибку. Они случайно разрезали аорту, из-за чего случилась большая потеря крови.
«И пока зашивали, восстанавливали, может, в мозгу что-то затронули», — поделилась Безрукова.
Актриса вспомнила, что мать вернулась домой с парализованной правой частью, сообщает «Вечерняя Москва». По словам артистки, в больнице женщина пробыла недолго — ее выписали домой умирать. Безрукова помнит, как мать просто лежала дома, а бабушка за ней ухаживала.
Когда женщина умерла, актрисе было всего 11 лет, а ее сестре — 10. Девочек воспитывала бабушка по материнской линии.