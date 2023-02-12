Ирина Безрукова вспомнила, как ее мать умерла от тяжелой болезни в 38 лет

Матери Безруковой сделали операцию, но в те времена такие процедуры делали не так качественно, как сейчас. Сама актриса, с ее слов, в тот момент не очень хорошо понимала, что такое трепанация черепа. После хирургического вмешательства опухоль продолжила расти, поделилась артистка в программе НТВ «Секрет на миллион».