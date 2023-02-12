Нутрициолог Строков назвал популярный фрукт, который нельзя есть на завтрак

Один популярный фрукт не рекомендуется есть на завтрак, поскольку он может нанести больше вреда, чем пользы, предупредил нутрициолог Игорь Строков.
Насыщенные минералами, клетчаткой и витаминами бананы благотворно влияют на здоровье, но употребление этого плода натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс, приводит слова врача издание «МедикФорум».
Бананы насыщены калием и магнием, но именно эти соединения, полученные на завтрак, способны подорвать здоровье. Употребление фрукта натощак грозит развитием ацидоза и алкалоза.