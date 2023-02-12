Пушков назвал неуклюжими оправдания Бербок за заявление о «войне с Россией»

Попытки главы МИД Германии Анналены Бербок объяснить свое заявление о «войне с Россией» неуклюжи. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он напомнил немецкому министру иностранных дел, что существуют такие ошибки, которые не поддаются исправлению в дальнейшем. По словам сенатора, в истории ФРГ подобных промахов достаточно.
«После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой», — подчеркнул Пушков, опубликовав соответствующее сообщение в личном Telegram-канале.
Ранее глава немецкого МИД дала понять, что ее антироссийский выпад на прошедшем заседании ПАСЕ был неверным. Это произошло в ходе ее интервью Der Tagesspiegel. При этом с помощью известной пословицы Бербок обратила внимание на свое право на ошибку.