Пушков назвал неуклюжими оправдания Бербок за заявление о «войне с Россией»

Ранее глава немецкого МИД дала понять, что ее антироссийский выпад на прошедшем заседании ПАСЕ был неверным. Это произошло в ходе ее интервью Der Tagesspiegel. При этом с помощью известной пословицы Бербок обратила внимание на свое право на ошибку.