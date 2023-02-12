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Самбурская предстала перед поклонниками в образе соблазнительной блондинки

Шоу-бизнес
Самбурская предстала перед поклонниками в образе соблазнительной блондинки

Актриса Настасья Самбурская решилась на кардинальную смену имиджа. В своих соцсетях она опубликовала видео, на кадрах которого позирует с длинными светлыми волосами.

Дополнили образ прозрачный комбинезон и нижнее белье черного цвета. Пальцы звезды украсили разнообразные украшения. На видео актриса делает плавные движения, демонстрируя свою спортивную фигуру.

Большинству поклонников понравилось преображение Самбурской. Однако нашлись и те, кто посчитал, что брюнеткой актрисе было намного лучше.

Ранее Самбурская объяснила, почему не выставляет напоказ фотографий со своим молодым человеком. По словам звезды, так она хочет избежать ненужных вопросов в случае расставания.
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