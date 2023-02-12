Разведчик ЗВО сообщил об использовании нового типа мин украинскими военными

Вооруженные силы Украины используют особый вид мин на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил разведчик Западного военного округа, находящийся в зоне боевых действий.
По его словам, украинские военные массово разбрасывают мины на линии соприкосновения. Для этого используются кассетные боеприпасы.
«Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали», — сказал собеседник агентства.
Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины оставляют позиции в районе Кременной и бегут с поля боя.