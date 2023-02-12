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Разведчик ЗВО сообщил об использовании нового типа мин украинскими военными

Армия
Разведчик ЗВО сообщил об использовании нового типа мин украинскими военными

Вооруженные силы Украины используют особый вид мин на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил разведчик Западного военного округа, находящийся в зоне боевых действий.

По его словам, украинские военные массово разбрасывают мины на линии соприкосновения. Для этого используются кассетные боеприпасы.

«Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали», — сказал собеседник агентства.

Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины оставляют позиции в районе Кременной и бегут с поля боя.
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