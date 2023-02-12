Депутат Хамзаев предложил ввести наказание за публичное оскорбление Героев России

По его мнению, оскорбление данной категории граждан должно караться в том числе по Уголовному кодексу РФ. Хамзаев отметил, что Герои России не всегда могут самостоятельно ответить таким людям. В связи с этим их должно защищать государство. Депутат добавил, что он намерен подготовить соответствующую инициативу.