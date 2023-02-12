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Депутат Хамзаев предложил ввести наказание за публичное оскорбление Героев России

Общество
Депутат Хамзаев предложил ввести наказание за публичное оскорбление Героев России

Правительство РФ должно ввести наказание за публичное оскорбление Героев России и Советского союза. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его мнению, оскорбление данной категории граждан должно караться в том числе по Уголовному кодексу РФ. Хамзаев отметил, что Герои России не всегда могут самостоятельно ответить таким людям. В связи с этим их должно защищать государство. Депутат добавил, что он намерен подготовить соответствующую инициативу.

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов высказался об инициативе, запрещающей чиновникам выезд из России в развлекательных целях. По его мнению, государственные деятели должны защищать интересы страны.
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