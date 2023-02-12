Депутат Хамзаев предложил ввести наказание за публичное оскорбление Героев России

Правительство РФ должно ввести наказание за публичное оскорбление Героев России и Советского союза. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
По его мнению, оскорбление данной категории граждан должно караться в том числе по Уголовному кодексу РФ. Хамзаев отметил, что Герои России не всегда могут самостоятельно ответить таким людям. В связи с этим их должно защищать государство. Депутат добавил, что он намерен подготовить соответствующую инициативу.
«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов высказался об инициативе, запрещающей чиновникам выезд из России в развлекательных целях. По его мнению, государственные деятели должны защищать интересы страны.