Власти Мариуполя рассчитывают на появление базы Черноморского флота в городе

Базу Черноморского флота России предлагается сделать на территории Азовского судоремонтного завода в Мариуполе. С такой инициативой выступил мэр города Олег Моргун в беседе с журналистами.
Сотрудники предприятия сумели сохранить 12-метровые станки, которые используются для точки валов. По словам Моргуна, все административные здания, доки и пирсы находятся в пригодном состоянии.
«Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%», — отметил мэр.
На сегодняшний день Черноморский флот России располагает несколькими базами. Они есть в Севастополе, Новороссийске и других городах.
Ранее мэр Мариуполя рассказал о найденных украинских минах в подвальном помещении бывшего детского сада. Всего было обнаружено более 170 снарядов.