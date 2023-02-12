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Власти Мариуполя рассчитывают на появление базы Черноморского флота в городе

Общество
Власти Мариуполя рассчитывают на появление базы Черноморского флота в городе

Базу Черноморского флота России предлагается сделать на территории Азовского судоремонтного завода в Мариуполе. С такой инициативой выступил мэр города Олег Моргун в беседе с журналистами.

Сотрудники предприятия сумели сохранить 12-метровые станки, которые используются для точки валов. По словам Моргуна, все административные здания, доки и пирсы находятся в пригодном состоянии.

«Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%», — отметил мэр.

На сегодняшний день Черноморский флот России располагает несколькими базами. Они есть в Севастополе, Новороссийске и других городах.

Ранее мэр Мариуполя рассказал о найденных украинских минах в подвальном помещении бывшего детского сада. Всего было обнаружено более 170 снарядов.
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