Западные СМИ играют «исключительно вредоносную роль» в разжигании конфликта на территории Украины. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram.
По его мнению, западные СМИ, будто «сорвавшись с цепи», формируют истеричную атмосферу. В таком мире важные решения принимаются политиками. При этом сами СМИ постоянно «подначивают и провоцируют» их совершать все более провокационные действия.
«Ушла в далекое прошлое вдумчивая крупная англосаксонская журналистика с такими легендарными фигурами, как Уолтер Липпман или Фил Доннахью», — констатировал Пушков.
Ранее сенатор отреагировал на сравнение сравнение Украины с Южной Кореей, сделанное бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем. По мнению Пушкова, это является политическим сном.