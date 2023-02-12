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Пушков указал на вредоносную роль западных СМИ в разжигании украинского конфликта

Политика
Пушков указал на вредоносную роль западных СМИ в разжигании украинского конфликта

Западные СМИ играют «исключительно вредоносную роль» в разжигании конфликта на территории Украины. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По его мнению, западные СМИ, будто «сорвавшись с цепи», формируют истеричную атмосферу. В таком мире важные решения принимаются политиками. При этом сами СМИ постоянно «подначивают и провоцируют» их совершать все более провокационные действия.

«Ушла в далекое прошлое вдумчивая крупная англосаксонская журналистика с такими легендарными фигурами, как Уолтер Липпман или Фил Доннахью», — констатировал Пушков.

Ранее сенатор отреагировал на сравнение сравнение Украины с Южной Кореей, сделанное бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем. По мнению Пушкова, это является политическим сном.
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