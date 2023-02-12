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Спасатели нашли пропавшую на Сахалине группу жителей Углегорска

Происшествия
Спасатели нашли пропавшую на Сахалине группу жителей Углегорска

Трех жителей Углегорска, пропавших на Сахалине, смогли обнаружить с помощью вертолета. Об этом РИА Новости сообщил и.о. мэра муниципалитета Федор Филин.

Группа любителей острых ощущений перестала выходить на связь в районе мыса Ламаньон в минувшую субботу. Первый этап поисков не увенчался успехом, поэтому спасатели привлекли для операции вертолет.

«Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась», – сказал Филин.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в группе находились отец и 15-летний сын, которые уже попадали в подобную историю. В 2017 оба отправились на снегоходах в горы и несколько дней жили вдали от цивилизации.
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