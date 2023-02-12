Спасатели нашли пропавшую на Сахалине группу жителей Углегорска

Трех жителей Углегорска, пропавших на Сахалине, смогли обнаружить с помощью вертолета. Об этом РИА Новости сообщил и.о. мэра муниципалитета Федор Филин.
Группа любителей острых ощущений перестала выходить на связь в районе мыса Ламаньон в минувшую субботу. Первый этап поисков не увенчался успехом, поэтому спасатели привлекли для операции вертолет.
«Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась», – сказал Филин.
Согласно сообщениям в социальных сетях, в группе находились отец и 15-летний сын, которые уже попадали в подобную историю. В 2017 оба отправились на снегоходах в горы и несколько дней жили вдали от цивилизации.