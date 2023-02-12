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Сахалинские спасатели на вертолете ищут трех жителей Углегорска

Происшествия
Сахалинские спасатели на вертолете ищут трех жителей Углегорска

Двое взрослых и один подросток из Углегорска пропали на Сахалине. Для поисков людей задействовали вертолет, написал исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин в своем Telegram-канале.

Утром 11 февраля группа людей выдвинулась на двух снегоходах в сторону мыса Ламанон и пропала. Их искали весь вечер и всю ночь, однако безрезультатно.

В настоящее время двоих взрослых и 15-летнего подростка ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, сотрудники местного ГО и ЧС. На борту вертолета находится еще одна группа спасателей, которая высадится на лыжах в труднодоступной местности. Очевидцы рассказали, что следы пропавших людей прерываются рядом с обрывом.
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