Сахалинские спасатели на вертолете ищут трех жителей Углегорска

В настоящее время двоих взрослых и 15-летнего подростка ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, сотрудники местного ГО и ЧС. На борту вертолета находится еще одна группа спасателей, которая высадится на лыжах в труднодоступной местности. Очевидцы рассказали, что следы пропавших людей прерываются рядом с обрывом.