Ольга Орлова после родов напомнила хейтерам слова про фейковую беременность

Орлова напомнила о существующей категории так называемых «тихих девочек», которые принимают любые обиды и считают, что если промолчать, то сойдешь за умную. По ее мнению, такие женщины становятся жертвами неудачных браков, где мужчина берет абсолютную власть, превращаясь в абьюзера.