Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ольга Орлова после родов напомнила хейтерам слова про фейковую беременность

Шоу-бизнес
Ольга Орлова после родов напомнила хейтерам слова про фейковую беременность

Телеведущая Ольга Орлова испытала давление во время беременности после того, как ее обвиняли во лжи касательно положения. Звезду сильно расстроили возгласы хейтеров, поэтому она не смогла пройти мимо.

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» 45-летняя артистка заявила, что люди в комментариях откровенно начали перебарщивать. Причем сама Орлова не давала поводов к такому активному хейту в своей адрес.

«Я не хочу это проглатывать. Потому что я считаю, что, когда тебя обижают, ты должна за себя постоять», — заявила телеведущая.

Орлова напомнила о существующей категории так называемых «тихих девочек», которые принимают любые обиды и считают, что если промолчать, то сойдешь за умную. По ее мнению, такие женщины становятся жертвами неудачных браков, где мужчина берет абсолютную власть, превращаясь в абьюзера.
ольга орлова беременность хейтеры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду