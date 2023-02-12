Чешский курорт Карловы Вары рискует погибнуть из-за отсутствия россиян

Россияне составляли большую часть туристов на чешском курорте Карловы Вары. В случае их отсутствия он может просто закрыться, передает издание Aktuálně со ссылкой на мэра города Вар Андреа.
Магазины и отели на Карловых Варах терпят колоссальные убытки. Курорт посещают европейские жители, однако они тратят намного меньше россиян.
Сейчас Карловы Вары пытаются проводить кампанию по привлечению россиян, которые давно живут за границей. Однако посольство РФ предупреждает, что в Чехии растет уровень агрессии к русскоязычным гражданам.
Российские путешественники ранее несколько часов не могли покинуть аэропорт индийского Нью-Дели. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета.