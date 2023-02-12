ВС России использовали беспилотник для зачистки украинских позиций в ДНР

Журналисты продемонстрировали видео, на котором запечатлена работа оператора беспилотника. Он проверяет покинутые ВСУ позиции, замечая окопы и блиндажи. После этого оператор сбрасывает снаряды для выявления или ликвидации противника, который мог остаться на точках.