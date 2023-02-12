ВС России использовали беспилотник для зачистки украинских позиций в ДНР

Военнослужащие первой Славянской бригады использовали беспилотный летательный аппарат для зачистки оставленных украинскими солдатами позиции на Донецком направлении. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Журналисты продемонстрировали видео, на котором запечатлена работа оператора беспилотника. Он проверяет покинутые ВСУ позиции, замечая окопы и блиндажи. После этого оператор сбрасывает снаряды для выявления или ликвидации противника, который мог остаться на точках.
Российские танкисты ранее предотвратили попытку ВСУ прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. В результате боя противник лишился нескольких танков и боевых машин пехоты.