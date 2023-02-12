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Резников и Остин обсудили план очередного заседания по оказанию военной помощи Украине

Политика
Резников и Остин обсудили план очередного заседания по оказанию военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Речь шла о приоритетах следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Саммит пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Согласно заявлению Пентагона, в первую очередь разговор министров обороны касался передачи ПВО и артиллерии. Кроме того, речь шла о текущей ситуации в зоне боевых действий.

Одной из основных тем обсуждения сейчас является возможная передача Киеву западных истребителей. Многие европейские страны выражают готовность пойти на этот шаг. Но, как утверждает издание Newsweek, из-за ряда преград Украина может еще не скоро увидеть боевую авиацию.
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