Резников и Остин обсудили план очередного заседания по оказанию военной помощи Украине

Одной из основных тем обсуждения сейчас является возможная передача Киеву западных истребителей. Многие европейские страны выражают готовность пойти на этот шаг. Но, как утверждает издание Newsweek, из-за ряда преград Украина может еще не скоро увидеть боевую авиацию.