Резников и Остин обсудили план очередного заседания по оказанию военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Речь шла о приоритетах следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
Саммит пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Согласно заявлению Пентагона, в первую очередь разговор министров обороны касался передачи ПВО и артиллерии. Кроме того, речь шла о текущей ситуации в зоне боевых действий.
Одной из основных тем обсуждения сейчас является возможная передача Киеву западных истребителей. Многие европейские страны выражают готовность пойти на этот шаг. Но, как утверждает издание Newsweek, из-за ряда преград Украина может еще не скоро увидеть боевую авиацию.