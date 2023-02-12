Жители Сан-Ремо выразили протест из-за планов Зеленского выступить на музыкальном фестивале

Около тысячи жителей итальянского города Сан-Ремо вышли на акцию протеста против вовлечения страны в конфликт на Украине. Информацию об этом передает РИА Новости со слов организаторов мероприятия.
Жители города приняли участие в «Фестивале разоружения», а также выступили против политизации музыкального фестиваля «Сан-Ремо». Протест был вызван планами показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в заключительный вечер конкурса.
По словам представителя «Свободной Италии», они выступают за стратегический союз с Россией, а также против отправки оружия Киеву. В поддержку Москвы также высказался глава «Единой Италии» Амедео Авондет.
«Мы против дискриминации России и всего русского», — сообщил он.
Ранее жители Франции вышли на акцию протеста против повышения пенсионного возраста в стране. По информации телеканала BFMTV, участниками мероприятия стали почти миллион человек.