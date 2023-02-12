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Жители Сан-Ремо выразили протест из-за планов Зеленского выступить на музыкальном фестивале

Политика
Жители Сан-Ремо выразили протест из-за планов Зеленского выступить на музыкальном фестивале

Около тысячи жителей итальянского города Сан-Ремо вышли на акцию протеста против вовлечения страны в конфликт на Украине. Информацию об этом передает РИА Новости со слов организаторов мероприятия.

Жители города приняли участие в «Фестивале разоружения», а также выступили против политизации музыкального фестиваля «Сан-Ремо». Протест был вызван планами показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в заключительный вечер конкурса.

По словам представителя «Свободной Италии», они выступают за стратегический союз с Россией, а также против отправки оружия Киеву. В поддержку Москвы также высказался глава «Единой Италии» Амедео Авондет.

«Мы против дискриминации России и всего русского», — сообщил он.

Ранее жители Франции вышли на акцию протеста против повышения пенсионного возраста в стране. По информации телеканала BFMTV, участниками мероприятия стали почти миллион человек.
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