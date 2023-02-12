Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в сфере энергетики

Дипломат отметил, что взаимодействие государств в энергетике можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений. Помимо этого, Россия и Саудовская Аравия активно сотрудничают по части механизмов ОПЕК+. По словам Козлова, сегодня такая работа востребована, передает РИА Новости.

