Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в сфере энергетики

Россия и Саудовская Аравия успешно поддерживают эффективное сотрудничество в энергетической сфере. Такое заявление сделал посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.
Дипломат отметил, что взаимодействие государств в энергетике можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений. Помимо этого, Россия и Саудовская Аравия активно сотрудничают по части механизмов ОПЕК+. По словам Козлова, сегодня такая работа востребована, передает РИА Новости.
«Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему — различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии», — заявил посол.
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