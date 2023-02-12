Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в сфере энергетики

Экономика
Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в сфере энергетики

Россия и Саудовская Аравия успешно поддерживают эффективное сотрудничество в энергетической сфере. Такое заявление сделал посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Дипломат отметил, что взаимодействие государств в энергетике можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений. Помимо этого, Россия и Саудовская Аравия активно сотрудничают по части механизмов ОПЕК+. По словам Козлова, сегодня такая работа востребована, передает РИА Новости.

«Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему — различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии», — заявил посол.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак высказалась о российской экономике. По мнению главы государства, сегодня она является одной из самых определяющих во всем мире.
россия и саудовская аравия саудовская аравия посол козлов энергетика
Военкоры ФАН
Лучшие в аду