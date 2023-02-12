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Сенатор от Монтаны сообщил о неизвестном объекте над территорией штата

Происшествия
Сенатор от Монтаны сообщил о неизвестном объекте над территорией штата

Неизвестный объект вошел в воздушное пространство американского штата Монтана. Сенатор от региона Джон Тестер уточнил, что связался по данному вопросу с представителями Белого дома и Пентагона.

Конгрессмен отметил, что внимательно следит за развитием событий. Он также заявил, что продолжит требовать от Белого дома обнародовать ответы на вопросы, волнующие американский народ.

«Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации», — сообщил Тестер.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство над Монтаной. Подобное решение ведомство объяснило некими операциями Пентагона.
Монтана воздушный объект США
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