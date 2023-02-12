Актер Максим Аверин рассказал о влиянии сериала «Склифосовский» на его жизнь

Многие зрители знают Максима Аверина именно по роли хирурга Олега Брагина в «Склифосовском». Съемкам в этом сериале актер посвятил десять лет своей жизни.
Такое долгое пребывание в одном образе отразилось на реальной жизни актера. По словам Аверина, большинство поклонников ассоциируют его с Брагиным и отказываются воспринимать другие его роли.
Один из таких случаев произошел в театре во время поклона после спектакля. Одна из зрительниц громко закричала: «Брагин», вспомнил артист в эфире программы «Привет, Андрей».
После этого поклонница подошла к Аверину и призналась, что кричала она. Актер не растерялся и поблагодарил женщину за теплое отношение.
Коллега Аверина по «Склифосовскому», актер Андрей Ильин, ранее рассказал, как едва не покинул проект после первого дня съемок. Причиной этому стала сцена, которую удалось снять лишь после десятого дубля.